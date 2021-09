Brits duo bij Mercedes: Russell vervangt Bottas en wordt teamgenoot Hamilton

Gisteren werd bekend dat Valtteri Bottas na dit seizoen gaat vertrekken bij Mercedes en een meerjarig contract tekent bij Alfa Romeo. De aanstelling van toptalent Russell leek daarna een kwestie van tijd en om klokslag 11.00 uur kwam vandaag dan ook de officiële bevestiging van Mercedes.

“Dit is een speciale dag voor me, zowel op professioneel als op persoonlijk vlak”, reageert Russell op zijn transfer. “Het is een grote stap in mijn carrière en ik kijk er enorm naar uit, al betekent het aan de andere kant dat ik vaarwel moet zeggen tegen mijn goede vrienden van Williams.”

Russell weet al wat het is om een Formule 1-race te rijden voor Mercedes. Vorig jaar mocht hij Hamilton, die positief was getest op corona, vervangen in de Grand Prix van Sakhir. Daar leek hij op weg naar winst, maar door gestuntel in de pitstraat van Mercedes en een late lekke band viel hij terug naar de negende plaats.

Zijn beste resultaat in de Formule 1 boekte Russell ruim een week geleden in de Grand Prix van België. Hij eindigde daar als tweede achter Max Verstappen, dankzij een uitmuntende kwalificatie op zaterdag. In de WK-stand staat hij ruim halverwege het seizoen op de vijftiende plaats, met dertien punten.

