Braziliaans model Kelly Piquet (32) steelt de show tijdens gloriedag voor Max Verstappen (23) in Monaco

En ook in het Red Bull-feestje achteraf liet Piquet zich graag betrekken. Na afloop stond Verstappen er na een autoritaire rit bij alsof hij net om broodjes was geweest. Of het hem wat deed, winnen in Monaco? Max pijnigde zijn hersenen -meer dan hij op om het even welk moment in de race had gedaan- om iets leuks te verzinnen. “Ja, als kind droom je daar natuurlijk van hé.” Tweede poging van de moderator: “Hoe speciaal is het gevoel dat je het kampioenschap nu aanvoert.” Max, geen zin meer om een spitante quote te zoeken: “Ik zal pas een speciaal gevoel hebben als ik aan het einde van het seizoen nog aan de leiding sta.”