Onze F1-watcher merkt elektrische sfeer op in Abu Dhabi: “Psychologische oorlog neergedaald over de paddock”

Formule 1 De thriller wordt nog spannender! Winnende Hamilton en Verstappen nek aan nek richting slot in Abu Dhabi na chaotische GP van Saoedi-Ara­bië

Het definitieve doek zal in Abu Dhabi moeten vallen. Lewis Hamilton en Max Verstappen gaan tot het gaatje in de strijd om de wereldtitel Formule 1. De Brit won de voorlaatste GP in Saoedi-Arabië na een turbulente wedstrijd, Verstappen werd tweede. In de WK-tussenstand staan beide F1-piloten nu met 369,5 eenheden op een gelijk aantal punten.

