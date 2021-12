Boze Wolff en Mercedes gaan niet naar FIA-gala maar zien wel af van beroep, Verstappen is definitief wereldkampioen: “Wilden titel niet winnen in de rechtbank”

Formule 1Max Verstappen hoeft niet meer te vrezen dat zijn wereldtitel in de rechtbank in gevaar komt. Het Formule 1 -team van Mercedes heeft besloten af te zien van een beroepszaak en feliciteert de Nederlander en Red Bull. Mercedes richt wel samen met de FIA een commissie op die de F1-regels moet verduidelijken. Ook ploegbaas Toto Wolff - die net als Hamilton niet naar het FIA-gala trekt - reageerde kort op de kwestie: “Noch Lewis, nog wij willen die titel winnen in de rechtbank.”

Na de laatste race van het seizoen in Abu Dhabi had de Duitse renstal wel laten weten “de intentie” te hebben in beroep te gaan tegen beslissingen van de stewards in het slot van de race. Enkele dagen later heeft Mercedes dan toch besloten af te zien van juridische stappen.

“We waren vol ongeloof van wat we meegemaakt hadden in Abu Dhabi. Natuurlijk hoort het erbij om een race te verliezen, maar het is een ander verhaal wanneer je het geloof in racen verliest. Samen met Lewis hebben we besproken hoe we zouden reageren op die slotrace. Wij geloven er rotsvast in dat iedere competitie moet worden gewonnen op verdienste. Zondag voelden heel wat mensen, waaronder wij, dat de manier waarop alles uitdraaide niet juist was.”

Ondanks de grote teleurstelling beslist de Duitse renstal om het beroep in te trekken. In plaats daarvan wordt een commissie opgericht die toezicht moet houden op de handhaving van regels in de F1. “We hebben een constructieve dialoog met de FIA en Formule 1 gevoerd, om meer duidelijkheid te scheppen naar de toekomst toe. De FIA zal een commissie invoeren die de gebeurtenissen in Abu Dhabi zorgvuldig zal analyseren en de regels omtrent zulke beslissingen in de toekomst moet verduidelijken. Mercedes-AMG Petronas zal nauw samenwerken met die commissie om de Formule 1 te verbeteren, voor ieder team en elke fan. We nodigen andere teams ook uit om hieraan mee te werken. Hierbij trekken we ons beroep in.”

Mercedes maakte in het statement nog plaats voor felicitaties aan het adres van grote concurrent Max Verstappen. “Gefeliciteerd Max en Red Bull Racing, respect voor wat jullie dit seizoen hebben verwezenlijkt. Jullie hebben de titelrace van dit F1-seizoen echt episch gemaakt. We kijken er naar uit om het volgend seizoen opnieuw uit te vechten op het circuit.”

In een Zoomvideo nam ook teambaas Toto Wolff nog even het woord. “We hebben samen met Lewis beslist om het beroep te laten vallen. Het was vreselijk om geconfronteerd te worden met een beslissing die het kampioenschap heeft beïnvloed. Maar noch Lewis, nog wij willen die titel winnen in de rechtbank. Langs de andere kant werden we zondag serieus benadeeld. Het was niet gewoon een slechte beslissing, de regels werden gewoon vrij geïnterpreteerd en zo bleef Lewis hulpeloos achter.”

‘t Is dus niet omdat Mercedes het beroep laat varen, dat ze plots akkoord zijn gegaan met de beslissingen van afgelopen zondag. Uit protest gaan Hamilton en Wolff namens Mercedes vanavond niet naar het FIA-gala in Parijs om de constructeursprijs in ontvangst te nemen. Nochtans staat in de reglementen van de F1 dat de nummers één, twee en drie van het wereldkampioenschap aanwezig moeten zijn.

Max Verstappen is daardoor wel helemaal zeker van de wereldtitel. De 24-jarige Nederlander ontvangt vanavond op het gala van de internationale autosportfederatie FIA de bijbehorende bokaal.

Verstappen zelf liet gisteren verstaan dat hij niet bezig was met eventuele juridische stappen van Mercedes. “Waarom niet? Omdat ik me de wereldkampioen voel. Het maakt niet uit wat ze proberen. Je moet een nederlaag kunnen accepteren, hoeveel pijn het ook doet. Wij, Red Bull, hebben de titel op de baan gewonnen. We hebben gewonnen toen er een groene vlag was, en we hebben Mercedes op de baan verslagen. Dat nemen ze me sowieso nooit meer af. Met een beroepszaak - of wat dan ook - houd ik me niet bezig.”

