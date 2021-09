Bottas wint tweede sprintrace ooit maar moet pole aan Verstappen laten, Hamilton kent problemen: “Ik heb een paar mooie punten gescoord”

Formule 1Hij vreesde het raceweekend in Monza, maar vooralsnog heeft Max Verstappen weinig reden tot klagen. Alleen Valtteri Bottas bleek sneller in de sprintrace, maar vanwege een gridstraf voor de Fin start de Nederlander morgen vooraan op Monza. Ver vóór Lewis Hamilton, die dure WK-punten weggooide.

Elk puntje telt, vertelde Lewis Hamilton al een dag voor de sprintrace in Italië. Dus had Mercedes een logisch plan, met Valtteri Bottas op de eerste startpositie in de sprintrace. De Fin zou zich opofferen, Hamilton voorbij laten gaan en idealiter daarna Max Verstappen achter zich houden. Er bleek echter één probleem voor dit ideale scenario: Hamilton kwam dramatisch van zijn plek. De zevenvoudig wereldkampioen zag Verstappen meteen langszij komen en moest daarna ook beide McLarens voor zich dulden.

Zo kreeg Red Bull Racing opeens een droomscenario toegeworpen in het even door een safety car (crash Pierre Gasly) verstoorde sprintnummer. Oké, Bottas was in 18 rondjes niet in te halen, greep de pole (“Deze telt voor mij, dit is top”) en de 3 maximaal te rapen WK-puntjes in de sprintrace. Maar omdat de Fin morgen een gridstraf (motorwissel) incasseert en van achteren start, was Verstappen wel de geluksvogel in het Italiaanse sprintnummer. Vanwege zijn tweede plaats achter Bottas schuift Verstappen morgen voor het hoofdnummer op de hogesnelheidsbaan in Monza immers door naar de pole. En directe concurrent Lewis Hamilton start na zijn vijfde plaats pas als vierde, nog achter Daniel Ricciardo (derde achter Bottas) en Lando Norris (vierde).

Volledig scherm Valtteri Bottas won de sprintrace maar moet de pole morgen omwille van een gridstraf afstaan aan Verstappen. © Photo News

“Dit is de eerste medaille van m’n leven”, grapte de Nederlander die een zilveren plak om z’n nek kreeg, uitgereikt door olympisch kampioen op de 100 meter Marcell Jacobs die voor de race een sprintstart had gedaan. “Het is wel wat beter gegaan dan verwacht, moet ik zeggen. Ik heb een paar mooie punten gescoord. En starten van pole morgen, dat is natuurlijk mooi. Mercedes blijft snel, maar dit is een goede uitgangspositie voor morgen. We gaan proberen morgen nog een goede race af te leveren.”

Ook vergrootte Verstappen door het slechte vertrek van Hamilton zijn voorsprong in het wereldkampioenschap met 2 punten naar 5. Waar hij begon met het streven om de schade te beperken ten opzichte van Mercedes, deed Verstappen juist prima zaken in de tweede sprintkwalificatie in de Formule 1-historie.

Datzelfde was te zeggen voor Bottas, die het team van Mercedes na dit seizoen verlaat maar nu ook een zege schonk. “Vooralsnog is het voor mij een foutloos weekend met het maximale resultaat. Natuurlijk is het vervelend dat ik min of meer alles moet resetten voor morgen. Maar ik ga er niet te veel aandacht aan besteden, want kan er niks aan doen. Ik ga vol gas morgen, dat is het enige wat ik kan doen.”

Volledig scherm © AFP