Bottas pakt pole in Bahrain, Russell en Verstappen vertrekken in zijn zog

De laatste vrije oefenrit eerder op de dag was een kolfje naar de hand van Verstappen. Gisteren was Russell dan weer tweemaal de snelste in de eerste twee oefensessies. Russell kreeg de voorkeur op onze Stoffel Vandoorne om het zitje van de zieke en zevenvoudige wereldkampioen Lewis Hamilton over te nemen. Russell kreeg daarvoor slechts zeven trainingsuren de tijd om te wennen aan de hypersnelle wagen van Hamilton - hij was al een heel seizoen de trage Williams gewend. Bij die verandering van bolide kwam ook een euvel bij kijken. Zo is Russell met zijn 1,85m ruim tien centimeter groter dan Hamilton. Een te krappe cockpit dus voor de 22-jarige Brit, morgen moet hij zelfs met een schoenmaat kleiner dan normaal racen. Over die tweede plek in de kwali’s zullen ze bij Mercedes alvast tevreden zijn.