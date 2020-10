Bottas blijft Hamilton voor in kwalificaties en start vanaf de pole in Imola

Formule 1De Fin Valtteri Bottas (Mercedes) heeft op het Circuit van Imola de poleposition veroverd voor de Grote Prijs Formule 1 van Emilia-Romagna, dat is de dertiende manche van het seizoen in het WK.

De vicewereldkampioen en huidige nummer twee in de WK-stand werkte op het Circuit Enzo en Dino Ferrari zijn snelste ronde af in 1:13.609 en was daarmee 97 duizendsten van een seconde sneller dan zijn Britse ploegmakker Lewis Hamilton, de regerende wereldkampioen en huidige WK-leider die eerder op zaterdag de snelste was in de vrije oefenritten. De Nederlander Max Verstappen (Red Bull) zette de derde tijd neer, op 567 duizendsten van Bottas, die zijn vijftiende pole in zijn carrière veroverde en de vierde dit seizoen, na Oostenrijk, Groot-Brittannië en Duitsland. De overige polepositions gingen allemaal naar Hamilton.

Het Formule 1-circus is dit weekend voor het eerst in veertien jaar neergestreken op het legendarische circuit van Enzo en Dino Ferrari in Imola, waar vroeger de Grote Prijs van San Marino gereden werd. Het Italiaanse circuit is echter vooral bekend vanwege het dodelijke F1-weekend in 1994, waarin de Oostenrijker Roland Ratzenberger en de Braziliaan Ayrton Senna om het leven kwamen. Deze keer wordt er de GP van Emilia-Romagna gehouden, die werd toegevoegd aan de F1-kalender toen bleek dat heel wat races niet konden doorgaan vanwege de coronacrisis.

Op de derde GP die dit jaar in Italië plaatsvindt, na Monza (6/09) en Mugello (13/09), kan Hamilton een belangrijke stap zetten richting een zevende wereldtitel. Na zijn achtste zege van het seizoen van vorig weekend in Portugal heeft de Brit in de WK-stand een voorsprong van 77 punten op Bottas. In Portugal boekte Hamilton overigens de 92e GP-zege in zijn carrière, waardoor hij nu alleen recordhouder is, met één zege meer dan de Duitser Michael Schumacher.

