Bommetje gedropt, vaudeville gestart: onze watcher weet dat het géén vakantie was achter de schermen in de Formule 1

De social media hebben ervoor gezorgd dat het nu een klassieker is: tijdens het zomerreces, de eerste drie weken van augustus, strooien de coureurs wild foto’s en video’s uit van hun vakantie. En als ze het zelf niet doen, dan zorgt hun vriendinnetje daar wel voor. Dankzij Kelly Piquet weten we dat Max Verstappen naar een of ander festival is geweest, maar zich ook feestelijk amuseerde in het zwembad of aan tafel met schoonma Sylvia Tamsma, moeder Sophie Kumpen en zusje Victoria. Lewis Hamilton viel dan weer aan geen enkele feesttafel te spotten. De zevenvoudige wereldkampioen trok twee weken door Afrika en meldde zich “zeer onder de indruk” van wat hij daar zag, op zoek naar “mijn roots”. Getransformeerd, zelfs: “Ik ben een heel andere man dan voor die reis”, liet hij weten. Hoe we dat in de paddock zullen merken, kunnen we u pas eind deze week vertellen.