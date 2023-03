Boel bij Red Bull? Onze F1-watcher hoort hoe geruchten over bijzonder gespannen sfeer steeds luider klinken. En wat zijn dan de mogelijke gevolgen?

Voormalige teambaas geeft zeldzame update over Michael Schumacher: “Hij is er, maar tegelijk ook niet”

“Michael is er, maar tegelijk ook niet.” Met die woorden gaf Eddie Jordan, de man die hem liet debuteren in de Formule 1, een update over de gezondheidstoestand van Michael Schumacher. Kort en uiterst zeldzaam, want de voormalige F1-kampioen wordt nog steeds uit de media gehouden.