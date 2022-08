"Binnen vijf jaar een vrouw op de startgrid? Als er een meteoriet inslaat misschien": uitspraak F1-baas valt niet in goede aarde

“Binnen de vijf jaar een vrouw op de startgrid? Realistisch gezien: misschien als er een meteoriet inslaat”, zo liet Domenicali zich ontvallen toen hij het had over vrouwen in de racewereld. De 57-jarige Italiaan sloot evenwel niet uit dat dat óóit het geval zou zijn - enkel dat het op dit moment moeilijk is. “Het is cruciaal dat we vrouwen zo goed als mogelijk helpen om in de Formule 1 te geraken, we zijn daar toegewijd mee bezig. Daar werken we aan en er zal snel actie zichtbaar worden. We willen de juiste structuur ontwikkelen zodat ze op het juiste moment en met de juiste auto’s tegen de jongens kunnen racen”, zo voegde hij er nog aan toe. Maar vooral die eerste uitspraak bleef dus hangen.