Bijzonder mooi: papa Hamilton feliciteert Max, trotse papa Verstappen “geloofde er niet meer in”

Formule 1 Frank Williams, oprichter van gelijkna­mig F1-team, is overleden: “Een levende legende en een icoon”

Sir Frank Williams, de oprichter van het Formule 1-team Williams, is op 79-jarige leeftijd overleden. De Brit werd vrijdag opgenomen in het ziekenhuis en overleed vandaag in het bijzijn van zijn familie. Williams raakte in 1986 verlamd bij een auto-ongeluk en zat sindsdien in een rolstoel, maar bleef ‘zijn’ team nog geruime tijd leiden.

28 november