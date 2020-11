Bijna een halve minuut in een oven van 450 graden, maar toch klauterde hij als uit het niets uit wrak: hoe kon Grosjean zijn horrorcrash overleven?

Formule 1Meer dan twintig eindeloze seconden hield de F1-wereld samen met een paar honderd miljoen televisiekijkers de adem in. En dan, het mirakel: als uit het niets kwam Romain Grosjean uit de vuurzee geklauterd. Verward, in paniek, zijn overall rokend, maar levend. ‘t Is een mirakel dat vragen oproept. Zoals: hoe kan een coureur dit overleven? Maar vooral: hoe is het mogelijk dat dit nog kan gebeuren?