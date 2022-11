Bernie Ecclestone gelooft niet in toekomst Mick Schumacher in Formule 1: “Zijn naam is zijn grootste last”

Formule 1 Audi maakt in 2026 comeback in Formule 1 bij Sauber

De Duitse constructeur Audi gaat een partnerschap aan met de Zwitserse renstal Sauber om in 2026 zijn intrede te maken in de Formule 1. Eind augustus werd in de marge van de Grote Prijs van België reeds bekendgemaakt dat de Duitse constructeur over vier jaar zijn intrede zal maken in de koningsklasse van de autosport.

