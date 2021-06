Bandenleverancier Pirelli verwerpt beschuldigingen Verstappen na klapband: “Geen sprake van productiefout”

Formule 1 Verstappen de snelste in eerste vrije oefenrit­ten in Azerbeid­zjan

4 juni De Nederlander Max Verstappen (Red Bull) heeft op het stratencircuit in de hoofdstad Baku de snelste tijd neergezet in de eerste vrije oefenritten voor de Grote Prijs Formule 1 van Azerbeidzjan, dat is de zesde WK-manche van het seizoen.