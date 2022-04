Balende Max Verstappen: “Dit is echt heel slecht. Ik had sowieso geen kans om Leclerc te kloppen”

Twee uitvalbeurten in drie grands prix. Verstappen zelf was er na afloop zelf ook heel duidelijk over. “Dit is echt heel slecht. Er is veel werk aan de winkel”, vertelde de nieuwe nummer 6 van de WK-stand voor de microfoon van Viaplay. “Geen idee wat er aan de hand was, we krijgen de auto straks terug en dan gaan we het zien. Maar ik had sowieso geen kans om van Leclerc te winnen. Mijn banden sleten veel te snel, waardoor ik beter moest managen om de race uit te kunnen rijden. Dat was ook waardeloos... Over het algemeen zijn zij elke wedstrijd beter op de banden, dus dat is ook nog wel een dingetje voor ons.”