Attitude van Max Verstappen wekt ergernis op, ook bij ex-wereldkampioen Rosberg: “Niet fraai om te zien”

FORMULE 1Niet het nieuwe één-tweetje van Red Bull was na de GP van Saudi-Arabië het gespreksonderwerp in de Formule 1. Wel de onderkoelde relatie tussen Max Verstappen en ploegmaat Sergio Pérez . Vooral de Nederlander kreeg in de nasleep de nodige kritiek voor zijn attitude, onder meer van ex-wereldkampioen Nico Rosberg. “Hij zou hoffelijker kunnen zijn.”

Max Verstappen leek in de tweede GP van het prille seizoen op te kijken tegen een onmogelijke opdracht. Door motorproblemen in de kwalificaties moest de wereldkampioen op de vijftiende plek beginnen. In het midden van de race had Verstappen zijn achterstand goed gemaakt en reed hij als tweede rond. Enkel zijn ploeggenoot Pérez moest hij nog te pakken krijgen.

Verstappen probeerde, maar slaagde er niet in om de Mexicaan voorbij te snellen. In de slotronde snoepte hij wel nog - tegen de wil van het team in - de snelste rondetijd af van Pérez, waardoor Verstappen WK-leider blijft. “Heb jij nog in het slot de snelste ronde gepakt?”, vroeg Pérez aan Verstappen na de race. “De laatste lap, ja”, antwoordde de Nederlander, waarna een ongemakkelijke stilte volgde. “Werd je niet opgedragen je snelheid te behouden?”

Dat en het beeld van een emotieloze vader Jos Verstappen die Pérez haast niet zag staan na de race maakte het vermoeden compleet: het vlot niet tussen beiden. Vooral voor Verstappen en diens gedrag is Rosberg kritisch. Hij zegt dat de Nederlander groter moet zijn in het verlies. De regerende wereldkampioen had na de race onder meer gezegd dat hij “persoonlijk niet tevreden was” en dat “het team beter moet doen”.

Volgens Rosberg zijn zulke uitspraken uit den boze. “De attitude van Verstappen is niet fraai om te zien”, aldus Rosberg bij Sky Sports. “Ik heb ook gehoord dat hij de teammeeting (op zaterdag, red.) niet heeft bijgewoond en ik denk niet dat dat de goeie aanpak of mentaliteit is. Zeker niet zo vroeg in het seizoen wanneer je team zo hard en geweldig werk heeft geleverd. Ik denk dat hij hoffelijker zou kunnen zijn.”

Rosberg is een ervaringsdeskundige. Hij speelde jarenlang de tweede viool bij Mercedes toen Hamilton meerdere wereldtitels won. In 2016 draaide de Duitser de rollen om en raakte hij in een hevig titelduel verzeild met ploegmakker Lewis Hamilton - Rosberg kwam als winnaar uit de bus en stapte na dat seizoen uit de Formule 1.

Pérez verwijdert belangrijk lijntje uit Twitter-bericht

Aan de Mexicaanse media wist Pérez te vertellen dat het team hem de snelste ronde had beloofd. Dat Verstappen die op het einde van hem afnam, was niet volgens plan. “Het team vertelde mij dat de snelste ronde voor mij was. Tot ik erachter kwam dat Max die nog verbeterd had. We moeten dit uitklaren.”

Nadien volgde er nog een andere reactie uit het kamp van Pérez. Na zijn overwinning plaatste Pérez een foto op Twitter, waar hij met zijn trofee pronkte. “Moeilijker dan gedacht, maar erg blij met mijn vijfde overwinning in F1. Heel tevreden met het teamresultaat. We blijven pushen. Ik wil wereldkampioen worden”, aldus de Mexicaan.

Echter kwam Pérez al snel op zijn woorden terug. Enkele minuten later verwijderde hij zijn tweet en plaatste hij een nieuwe zonder die laatste zin. Alles wijst erop dat ook dit jaar Pérez zijn titelambities moet opbergen.

