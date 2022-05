Aston Martin vrijgesproken van ‘klonen’ Red Bull, team Max Verstappen start intern onderzoek

Livios Kan je nu nog een airco laten plaatsen voor de zomer? Zo zit het met de wachttij­den

Wie deze zomer niet wil puffen in een veel te warm huis, kan investeren in een airco of lucht-luchtwarmtepomp. Dat is een effectieve manier om de temperatuur binnenshuis het hele jaar door comfortabel te houden. In de zomer worden de kamers gekoeld en ontvochtigd en tijdens de winter doet de lucht-luchtwarmtepomp dienst als energiezuinige elektrische bijverwarming. Maar hoe zit het met de wachttijden voor die aircotoestellen? Ben je hopeloos te laat als je er nog eentje wil voor de zomer? Bouwsite Livios vroeg het aan Lieven Verstaen van Daikin.

20 mei