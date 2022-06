ANALYSE. “Dit is niet Max Verstappen Racing”: hoe Red Bull vooral wil dat vader Jos wat leert dimmen

Formule 1“Red Bull is geen Max Verstappen Racing.” De baas van het team heeft het zelf gezegd. En wat die andere baas zei, was er ook niet naast. “Pérez zit nu vol in de titelstrijd.” En wij die dachten dat Max de onbetwiste nummer één was bij Red Bull. Wat moet je tussen al die straffe regels dan wel lezen? Want dat het Red Bull echt menens is, zou onze F1-watcher verbazen.