Als een geslagen hond kruipt Lewis Hamilton uit zijn Mercedes: “Tiende, krijg je daar een WK-punt voor?”

Formule 1Van een malaise bij Mercedes gesproken. Terwijl Max Verstappen een bloedstollend duel met Charles Leclerc naar zich toetrok in Djedda, moest Lewis Hamilton (37) het afleggen tegen de Haas van Kevin Magnusson. Haas, het team dat vorig jaar als laatste eindigde in het constructeurskampioenschap van de Formule 1 . Als een geslagen hond kroop de zevenvoudige wereldkampioen uit zijn Mercedes. Hamilton: “Tiende... krijg je daar een WK-punt voor?”

“Het is duidelijk dat we momenteel totaal niet meespelen, het verschil met de top is enorm. We hebben massa’s werk voor de boeg", sprak Hamilton na die pijnlijke tiende plaats. “Het voelde hier alles behalve aan alsof we na Bahrein verbeteringen hadden aangebracht aan de bolide. Het enige dat ik weet, is dat ik in de slotfase de Haas niet kon bijhouden. Die had gewoon meer power. Eerder in de race katapulteerde die over me heen toen ik hem eventjes inhaalde.” Uiteindelijk eindigde de Deen zo'n negen seconden voor hem als negende.

Gevraagd naar het verschil met de topteams, zei Hamilton dat ze bij Mercedes nog een hele weg af te leggen hebben. “Onze snelheid is een drama. Het volstaat niet om één probleem aan te pakken, het gaat om verschillende dingen. Hier gaan we veel over moeten spreken. Het enige positieve, is dat we beiden (Russell eindigde als vijfde, nvdr) nog in de punten reden.”

Toen Hamilton in Jedda over de finish bolde, kreeg hij meteen excuses aangeboden van Mercedes-wedstrijdingenieur Peter Bonnington. “Ok Lewis, dat is P10. Sorry hiervoor.” Het antwoord van Hamilton: “Krijg je voor zo'n positie zelfs nog een punt?” Eéntje dus, waardoor Hamilton na amper twee races al 29 punten minder telt dan leider Charles Leclerc.

Een schrale troost voor Hamilton: met het uitrijden van zijn 180ste race voor Mercedes nam hij het record over van Michael Schumacher, die strandde op 179 stuks voor Ferrari.

Voor die andere Mercedes-coureur, George Russell, was de vijfde plek in de straten van Djedda het hoogst haalbare. “Dit was misschien wel de meest fysiek inspannende race uit mijn F1-carrière, wat echt cool was om mee te maken”, aldus de Brit die dus vooral naar de positieve dingen keek en niet naar het grote gat met de Red Bulls en de twee Ferrari’s voor hem. “Daar gaat het allemaal om, hard pushen op zo’n geweldig circuit als dit met hoge snelheden. Dit wil ik voor overwinningen doen, niet in mijn eentje voor P5. We hebben werk te doen, maar hebben vandaag het maximale resultaat behaald.”

Wolff: “Compleet onacceptabel”

Voorafgaand aan de Saoedische GP zei teambaas Toto Wolff nog dat hij wel houdt van een beetje competitie, maar dat het “compleet onacceptabel” is waar Mercedes momenteel staat. “Alles bij elkaar zou ik zeggen dat we niet één probleem hebben. Meerdere onderdelen van de auto werken niet en begrijpen we niet”, aldus de Oostenrijker.

Ook zaterdag beleefde Hamilton een snertdag in Jedda toen hij, voor het eerst sinds de Grand Prix van Brazilië in 2017, Q1 niet overleefde. De fiere Brit viel compleet door de mand. Terwijl George Russell, op tragere mediumbanden, de vierde tijd neerzette in Q1, sneuvelde Hamilton. Hij verloor een man-tegen-mangevecht van Lance Stroll. De 16de plaats was zijn deel. Weg Q2 en Q3. En dat voor het eerst in vijf jaar. In 2017 crashte Hamilton tijdens de eerste kwalificatiesessie voor de Grand Prix van Brazilië. Op vlak van snelheid was het zelfs van 2009 geleden dat Hamilton eruit ging in Q1. In zijn McLaren kwam hij, eveneens op het Braziliaanse circuit van Interlagos, niet verder dan een 18de plek.

“I’m sorry guys”, reageerde Hamilton via de teamradio - “Het spijt me jongens.” Na afloop zocht Hamilton naar een oorzaak voor zijn tegenvallende prestatie. “Ik had geen controle over het achterstel van de wagen. Hoe dat kan, weet ik niet. Ik kon nauwelijks een bocht nemen. De bolide was gewoon onbestuurbaar”, vertelde de Brit aan de F1-journalisten.

