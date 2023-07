AlphaTauri zet Nyck de Vries aan de deur en haalt Daniel Ricciardo terug

De Vries zei toen na afloop nog hoop te putten uit het eerste deel van de race. Voor de leiding van AlphaTauri was dat niet genoeg. Naast De Vries wist alleen de Amerikaan Logan Sargeant van Williams dit seizoen in de eerste tien races nog geen punten te pakken.

De Vries, die met de 12de plaats in Monaco zijn beste klassering van het seizoen behaalde, wordt over anderhalve week tijdens de Grote Prijs van Hongarije al vervangen door de Australiër Daniel Ricciardo, hij maakt zijn rentree in de F1.

Ricciardo (34) maakte zijn debuut in de Formule 1 in 2011. Hij beleefde zijn beste jaren van 2014 tot en met 2018 bij Red Bull, toen hij zeven Grote Prijzen won en twee keer als derde eindigde in het WK. Hij reed nadien ook nog voor Renault. Zijn laatste overwinning vierde hij in 2021 namens McLaren in de Grote Prijs van Italië.