Alonso wurmt zich op z’n 39ste weer in F1-bolide: “Iedereen met wie ik samen reed, is nu een vriend”

Formule 1Hij is terug. Topcoureur. Niveau Schumi/Hamilton. Minstens. Maar ook grote onderscheiding als ettertje. Erom bekend zijn teamgenoten psychologisch en politiek te vermorzelen. Hij zegt dat het niet waar is. “Ga weg. Jarno Trulli belde me na mijn fietsongeval meteen op, of hij iets van de supermarkt moest meebrengen…” En of Formule 1 weer wat boeiender is met Fernando Alonso erbij.