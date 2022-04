Alonso leeft mee met Hamilton: “Hij rijdt heel goed, maar eindigt pas als 13de. Zo gaat dat in de Formule 1”

Lewis Hamilton opende het seizoen met een derde plek in Bahrein, maar nadien raakte hij niet meer op het podium. De Brit werd 10de in Saoedi-Arabië, 4de in Australië en 13de in Imola. In de laatste race werd hij zelfs gedubbeld door Max Verstappen. Pijnlijk moment voor Hamilton, die worstelt met zijn bolide.

“Dit is de Formule 1, zo is het altijd gegaan”, lacht concullega Fernando Alonso. “Toen Ayrton Senna titels en races won, had hij de snelste auto. Toen ik twee titels won, had ik de snelste auto. Michael Schumacher had in zijn tijd ook de snelste auto.”

“Lewis heeft alle records gebroken, omdat hij de snelste auto had”, vervolgt de ervaren Spanjaard. “Ook nu rijdt hij heel goed, maar komt hij pas als dertiende over de finish. Zo gaat dat nu eenmaal in de Formule 1.” De snelste auto’s rijden vooraan, niet per se de beste coureurs.

Alonso werd ook gevraagd naar zijn ervaringen met Ferrari en Red Bull, die de seizoensstart domineerden. “Ik geniet er niet van om tegen hen te strijden. Momenteel kan je het geen gevecht noemen. Het is alsof je vecht met Lewis en Max vorig jaar. Ze kunnen als laatste starten, maar finishen alsnog op het podium. Daar kan je niet tegenop.”

Huidige WK-stand: 1. Charles Leclerc (Mon) 86 ptn

2. Max Verstappen (Ned) 59

3. Sergio Pérez (Mex) 54

4. George Russell (GBr) 49

5. Carlos Sainz Jr (Spa) 38

6. Lando Norris (GBr) 35

7. Lewis Hamilton (GBr) 28

8. Valtteri Bottas (Fin) 24

9. Esteban Ocon (Fra) 20

10. Kevin Magnussen (Den) 15

11. Daniel Ricciardo (Aus) 11

12. Yuki Tsunoda (Jap) 10

13. Pierre Gasly (Fra) 6

14. Sebastian Vettel (Dui) 4

15. Fernando Alonso (Spa) 2

16. Zhou Guanyu (Chn) 1

17. Alexander Albon (Tha) 1

18. Lance Stroll (Can) 1

19. Mick Schumacher (Dui) 0

20. Nico Hülkenberg (Dui) 0

21. Nicholas Latifi (Can) 0