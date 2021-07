Almaar grotere twijfels om ‘Schumi 2': wat te doen met brokkenpiloot en “mama’s kindje” Mick Schumacher?

Het seizoen schiet aardig op. Op het circuit van Spielberg staat dit weekend al de negende grand prix op het programma. In de perszaal zitten de Duitse collega’s, altijd gedisciplineerd als een Mannschaft op dezelfde rij, weer helemaal klaar: zien ze op het scherm dat hij om zijn as gaat of, erger, zijn auto in de bandenmuur parkeert, dan laten ze een collectieve, lang uitgerekte ‘oeh’ horen. Of ‘aiaiaiai”. Tot hilariteit van het voltallige journaille.