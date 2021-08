“Alles voor de centen” en horrorverhalen over de chaos op de parking: was dit het einde van Francorchamps?

In onze krant legden we al uit waarom beslist werd om de koers niet gewoon af te gelasten, maar in de plaats daarvan twee rondjes achter de safety car te rijden en pas dan in te pakken: op die manier was er officieel een grand prix gereden, zoals het reglement bepaalt. Was er een officiële winnaar. Konden punten worden toegekend, weliswaar voor de helft. Maar werd vooral juridisch afweergeschut opgesteld: veel geluk aan wie via de rechter wil gaan betwisten of er wel een “echte koers” heeft plaatsgevonden. Want potentieel zijn dat heel wat partijen.