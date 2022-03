Allerlaatste kans op 5.000 euro: neem deel aan de Gouden Formule 1 en win talloze prijzen

Formule 1 In deze nieuwe Red Bull met grotere banden en andere vleugels wil Verstappen naar tweede wereldti­tel vlammen: “Erg benieuwd hoe alles aanvoelt”

Red Bull Racing - of beter gezegd Oracle Red Bull Racing - presenteerde zopas de nieuwe bolide van Max Verstappen. In de RB18 wil de Nederlander vanaf 20 maart naar zijn tweede wereldtitel in de Formule 1 rijden. Door de nieuwe regels in een gloednieuwe wagen. Grote banden, een nieuwe vloer, andere vleugels. Verstappen: “Ik ben weer volledig opgeladen, maar veel is nog onbekend.”

9 februari