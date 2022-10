2022 is serieuze anticlimax, dus zoeken bazen naar remedies om Formule 1 spannender te maken

Formule 1 “Wat zijn we aan het doen, jongens?”: Verstappen moet door te weinig brandstof aalvlug rondje afbreken, Leclerc pakt pole in Singapore

Charles Leclerc vertrekt morgen vanop de pole in Singapore. De Monegask klokte onder kunstlicht het snelste rondje. Max Verstappen werd in de kwalificaties pas achtste. Bizar: de huidige WK-leider leek nog onder de chrono van Leclerc te duiken, maar werd in laatste instantie naar de pit geroepen wegens te weinig brandstof. “Wat is dit?”, riep hij over de boordradio. Verstappen kan morgen - mits veel voorwaarden worden vervuld - zichzelf opvolgen als wereldkampioen in de Formule 1. “Maar nu moet ik even naar het hotel om tot rust te komen", vertelde hij na de kwali’s.

1 oktober