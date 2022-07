10x gered door overlevingscel: Zhou niet de eerste die horrorcrash kan navertellen dankzij cabine van koolstofvezel

Formule 1 Zhou Guanyu overleefde in Silverstone een doodsklap . Hij was niet de eerste. Tien voorbeelden van coureurs die het kunnen navertellen dankzij de overlevingscel. Bloedstollende koprollen, verschrikkelijke klappers of metershoog de lucht in: de cabine van koolstofvezel hield stand.

De overlevingscel van een F1-auto, een soort cel of kooi waar de coureur in zit, is er eigenlijk altijd al geweest. Alleen was die destijds van aluminium en plooide of scheurde ze meteen bij heel zware impact. Tientallen voorbeelden in het geschiedenisboek. Zoals François Cevert in Watkins Glen 1973: omgekeerd op de vangrail en omdat de auto een paar meter bleef glijden, sneed die rail de cockpit middendoor. En de Fransman zelf helaas ook.

Dat kan nu niet meer, en dat dankt de Formule 1 aan McLaren. Ingenieur John Barnard kwam in 1981 op het idee om de MP4/1 deels van koolstofvezel te maken. Neen, hij dacht niet aan de veiligheid. Wel aan het gewicht – veel lichter dan aluminium – en de grotere stijfheid. Niettemin was dat de geboorte van wat nu de ‘overlevingscel’ wordt genoemd. Omdat koolstofvezel veel sterker is dan aluminium. John Watson mocht het meteen als eerste beproeven, in Monza 1981: hij crashte zwaar, de McLaren brak in twee, maar John kroop ongedeerd uit een cockpit van koolstofvezel die nog helemaal intact was. “Was die nog van aluminium geweest, dan zat ik hier nu niet meer”, zei hij later meermaals.

De overlevingscel is dus gemaakt van kevlar en koolstofvezel: twee keer sterker dan staal en toch vijf keer lichter. Minstens twaalf lagen liggen zo over elkaar dat de krachten bij een zware impact perfect door de structuur worden geabsorbeerd. Het resultaat is een cel die gewoon niet meer kapot te krijgen is. Zoals onderstaande voorbeelden illustreren.

1. Romain Grosjean - Bahrain 2020

Misschien wel het grootste mirakel in de F1-geschiedenis: 225 per uur recht in de vangrail. De klap was zo hevig dat de overlevingscel zich -in tegenstelling tot de rest van de auto- gewoon als een scheermes door de rails boorde. Intact, met Grosjean erin: zo kon hij aan de vlammen ontsnappen.

2. Robert Kubica - Montreal 2007

Met een huiveringwekkende snelheid van 280 per uur haast frontaal tegen een betonmuur. Na een paar bloedstollende koprollen komt de overlevingscel met de Pool erin 100 meter verder tot stilstand. Kubica zal een koers langs de kant blijven met hoofdpijn, maar mankeert verder niets.

3. Alan McNish - Suzuka 2002

In de 130R van Suzuka, een van de snelste bochten van het seizoen. De Schot gaat rechtuit. Een paar seconden later kruip hij wat versuft uit wat overblijft van zijn Toyota: de overlevingscel heeft de vangrail gewoon middendoor gesneden.

4. Alessandro Zanardi - Francorchamps 1993

In de Raidillon, mooiste bocht van het seizoen, maar ook een van de gevaarlijkste: verschrikkelijke klapper. Hooguit hersenschudding. Jaren later vertelde de Italiaan ons eens dat hij sinds die crash een halve centimeter … groter was. “Nek wat uitgetrokken, denken de dokters…” Zo hevig was die klap.

5. Fernando Alonso - Melbourne 2016

Alonso raakt de achterwielen van Gutierrez en de McLaren kiest het zwerk. Volgt een indrukwekkende reeks koprollen. Alonso is een paar seconden later al uit de compleet opgeplooide McLaren. “Ik wilde er zo snel mogelijk uit opdat mijn moeder op tv zou zien dat ik oké was.”

6. Mark Webber - Valencia 2010

Te driest gaan jagen op Kovalainen, en er achteraan tegen: bangelijk hoe hoog de Red Bull ging en hoe hard de klap bij de landing was. Maar de overlevingscel gaf geen krimp.

7. Jacques Villeneuve - Melbourne 2001

Vergelijkbaar met Alonso-Gutierez: tegen de Williams van Ralf Schumacher en van de grond. Villeneuve heeft geen schram, maar een baancommissaris wordt geraakt door brokstukken en overlijdt.

8. Martin Brundle - Melbourne 1996

Chaos in de eerste ronde. Brundle crasht en kruipt uit een compleet verhakkelde Jordan om zo hard mogelijk naar de pitlane te lopen. “Om tijdig de herstart te halen met de reserve-auto…”

9. Marcus Ericsson - Monza 2018

Tijdens de tweede vrije training: plots veert de Sauber-Alfa naar links. Volgt een reeks stevige koprollen.

10. Sophia Floersch - Macao 2018 en Alexander Peroni - Monza 2019

De overlevingscel wordt ondertussen ook in de opstapklassen gebruikt. Zoals in Formule 3. Ook daar hebben ze hun mirakelcoureurs. Bekijk de beelden, en je snapt niet hoe Sophia Floersch zo een klap kon overleven...

Ook dankzij ‘halo’ In onze maandagkrant schreven we dat Zhou de crash ook had overleefd zonder ‘halo’, die beschermende constructie boven het hoofd van de coureur. Omdat hij geen extern object raakte en omdat de auto’s ook voor de introductie van de halo al voorzien waren op een koprol. Zowel aan voor- als achterkant van de cockpit zit onder het koetswerk immers een ‘rolbeugel’. Als je een lijn trekt van de ene beugel naar de andere, dan blijft die boven het hoofd van de coureur. Omdat hij zo goed zit vastgesjord met zijn riemen, raakt de coureur ook bij een koprol dus nooit de grond. Alleen kwam bij onderzoek van het wrak blijkbaar aan het licht dat de rolbeugels het begeven hebben toen de auto omgekeerd op de grond klapte. Zodat Zhou inderdaad ook gered werd door zijn halo, die wel standhield. De Internationale Autosportfederatie FIA en Sauber-Alfa zullen nu onderzoeken hoe dat kon gebeuren.