"Zowel ondergewicht als overgewicht kunnen leiden tot een verminderde weerstand": voedingsdeskundige vertelt hoe je je afweersysteem fit houdt

“Ik wil niemand shamen, maar we moeten durven een hoge BMI in vraag te stellen.” Zijn de waarschu­win­gen van Pieter Loridon terecht?

7 oktober Moet het probleem van overgewicht harder aangepakt worden? Zeker nu, in strijd tegen corona? Het is een vraag die veel medici zich stellen, alsook Pieter Loridon (48). “Ik ben meer dan 20 kilo afgevallen. Ik heb een gezond BMI, voel me energiek en heb minder kans om op intensieve zorgen terecht te komen door Covid-19. I’m fucking happy. En ik gun iedereen dat.” Diëtist Alessia Couvreur (25) licht toe en waarschuwt voor een weight stigma.