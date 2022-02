Zo start u de dag zónder cafeïne: “Vanaf twee koppen koffie in de ochtend wordt uw nachtrust al aangetast”

Spaargids.be Steeds meer Belgen veranderen van bank: waarom kiezen voor een andere zicht- of spaarreke­ning?

In 2021 stapten maar liefst 107.462 Belgen via de gratis bankoverstapdienst Bankswitching over naar een andere bank. Zowel voor zicht- als spaarrekeningen zoeken veel klanten hun heil bij een andere financiële instelling. Maar welke voordelen levert zo’n overstap mogelijk op? Spaargids.be biedt een overzicht.

