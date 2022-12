“Zo leg je de minste stress op je maag en darmen.” Diëtiste vertelt hoe je best eet tussen kerst en nieuwjaar

“Iedereen ergert zich aan mijn dronken tante.” 7 lezers delen hun kersterger­nis­sen en krijgen advies van experts

“Een politieke discussie liep zo uit de hand dat we al om 22 uur het feest verlieten.” Kerstmis, de gezelligste tijd van het jaar. Maar in die mooi gepoetste kerstschoenen schuilen vaak gekrulde tenen. Zeven lezers delen hun herkenbare kerstergernis, van smartphones aan de feestdis tot zatte familie of de vraag “en, nog geen lief?”. Experten stellen telkens een remedie voor. “De fles alcohol wegnemen is géén oplossing.”

22 december