Zo blijf je fit door een paar minuten per dag te sporten: trainer Gudrun Hespel toont hoe het moet

Ronde én stevige billen? Experts delen hun beste tips voor je strakste booty ooit

17 april “Schat, lijkt mijn gat niet te dik in deze rok?” Hoogstwaarschijnlijk niet. Want na jaren van dun, dunner, dunst, kunnen billen tegenwoordig niet rond genoeg zijn. En nu we met z’n allen letterlijk een pak meer op ons gat zitten, is dit ook het ideale moment om werk te maken van die mooie derrière. Psychologe Gudrun Hespel en personal trainer Carlos Lens helpen je alvast op weg met hun beste tips.