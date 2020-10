Zijn hormonen de oplossing voor menopauzale problemen? Topdokter Guy T’Sjoen: “Vapeurs, slecht slapen en pijn tijdens het vrijen? Het kan echt anders”

“Borsten moeten wiebelen, wippen, schommelen en hotsen.” Borstweef­sel­the­ra­peu­te geeft tips voor gezonde borsten

7 oktober Sommige vrouwen zijn trots op hun borsten, anderen verbergen ze, maar écht veel weten we er niet over. Daarom focust borstweefseltherapeute Leen Steyaert in haar nieuwe boek ‘Over borsten’ op het welzijn van onze boezem. Ook zij heeft gemerkt dat we sinds de lockdown de beha steeds meer links laten liggen. En dat moedigt ze aan. Een goede doorbloeding is belangrijk, want je borsten zijn meer dan vet en klieren: ze zijn ook een reservoir voor giftige stoffen in je lichaam. Oktober is bovendien borstkankermaand: nog altijd een trieste realiteit voor té veel vrouwen. Daarom is het des te belangrijker dat we onze boezemvriendinnen goed verzorgen. “Je borsten voelen zelfs stress. Door die spanningen verhardt je bindweefsel.”