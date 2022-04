Zijn groenteburgers gezonder en kan de natuur je genezen? 7 inzichten over de impact van de planeet op onze gezondheid

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) schat dat elk jaar meer dan 13 miljoen sterfgevallen te wijten zijn aan vermijdbare milieu-oorzaken. Denk aan de pandemie, de klimaatcrisis en de toename van chronische ziekten als kanker en astma. Vandaag, op Wereldgezondheidsdag, vestigt de WHO dan ook de aandacht op de link tussen een gezonde planeet, een gezonde geest en een gezond lichaam. Zeven concrete tips om ook in je eigen leven die drie cruciale pijlers mooi te laten samensmelten.

1. Drink erwtenmelk

Na sojamelk, amandelmerk en — jawel — aardappelmelk kan je sinds kort ook melk van erwten drinken. Met twee gigantische voordelen: het drankje is gezond én goed voor het milieu. De veganistische melk is een bom van eiwitten. “Met 44 kcal per 100ml bevat erwtendrink ongeveer evenveel calorieën als halfvolle koemelk”, vertelt diëtiste Sanne Mouha. “De drank bevat wel een beetje meer vetten, maar die zijn - in tegenstelling tot bij koemelk - vooral van het onverzadigde (gezondere) type.”

Als we de producenten van de plantaardige drinks mogen geloven, is er voor het produceren van ‘erwtenmelk’ ook een pak minder water nodig, in vergelijking met koe- of amandelmelk. Daarnaast zouden er minder broeikasgassen vrij komen tijdens het productieproces.

2. Loop vaker blootsvoets

Onze voorouders deden niet anders, maar wij zijn het verleerd: blootsvoets over verschillende ondergronden lopen. Het is nochtans supergezond, zegt voetreflexoloog Els Van Daele. Onze voeten zijn erg complex, maar door de stugheid van schoenen lukt het niet altijd om de natuurlijke — broodnodige — bewegingen van de voet goed uit te voeren. “Bovendien zorgt schoeisel ervoor dat onze voeten - die nochtans veel zenuwuiteinden hebben - weinig prikkels krijgen. Ons hoofd wordt daarentegen de hele dag door bestookt met info, nieuws, opdrachten,... Dat zorgt voor een onevenwicht.”

Blootsvoets stappen stimuleert dus niet alleen je bloedsomloop, het helpt ook om je hoofd helemaal leeg te maken. De voetreflexoloog tipt daarom om eens blotevoetenpaden uit te proberen: ze zijn zo ontworpen dat ze de zenuwuiteinden in onze voeten opnieuw aanspreken. “We zijn meer dan alleen ons hoofd en onze gedachten. Verschillende ondergronden, temperaturen en structuren als modder, klei, bladeren, fijn zand en ronde blokken hout zorgen ervoor dat je ook andere plekjes in je lichaam stimuleert. En dat is in deze tijden een welkome afwisseling. Een natuurlijke voetmassage is heilzaam voor lichaam en geest.”

3. Start met moestuinieren

Niets gezonder en beter voor het milieu dan zelfgeteelde groenten. Maar wist je dat moestuinieren an sich al een bijzondere werking heeft op ons leven? Hoveniers behoren tot de gelukkigste en langst levende mensen ter wereld. Met dank aan hun fysiek geploeter, de frisse buitenlucht, het therapeutische monotasken in de moestuin en verrassend: de boost die de bodem je geeft.

“Bij het wroeten in de aarde komen bepaalde bacteriën vrij, die het immuunsysteem bevorderen en de darmflora verbeteren”, vertelt journaliste Eline Van Lancker, die ‘Het Groene Geluk’ schreef. “Maar, nog veel opmerkelijker: het inhaleren van deze bacterie stimuleert de aanmaak van het gelukshormoon serotonine.”

Voor biodynamisch boerin en wildplukster Jana Milbou is tuinieren dan ook een vorm van mindfulness. “Ik voel me nergens meer in het hier-en-nu als op het veld. Ik verlies al mijn tijdsbesef: het enige wat nog telt, is het ritme van de natuur. Met mijn handen in de grond voel ik me letterlijk en figuurlijk geaard. Er overvalt me dan een ‘alles komt hieruit voort’-gevoel, een soort bescheidenheid.”

4. Pas op met vegan addertjes onder het gras

Bijna een op de drie Belgen schrapt vlees minstens één keer per week en ook het aantal vegetariërs en veganisten in ons land is verdubbeld. Goed nieuws: want door plantaardig te eten, leggen we heel wat minder druk op Moeder Aarde. Het is ook gezonder, àls je bepaalde belangrijke principes respecteert, zegt diëtist Michaël Sels. “Een veganist die zo wel aan driehonderd gram groenten en twee stukken fruit per dag raakt, en dat aanvult met voeding die de nodige mineralen, vitaminen en vezels bevat, is gezond(er) bezig”, vertelt hij. “Indirect heeft zo’n plantaardig dieet vaak ook als gevolg dat je minder naar ongezonde tussendoortjes zal grijpen.”

Quote Niet alle producten met een veganlabel zijn ook voedzaam.

Maar dat je door een veganistisch dieet sowieso een gezonder gewicht bereikt, mag je niet veronderstellen, zegt hoofddiëtist Michaël Sels van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. “Het aanbod aan vegan producten is de laatste jaren sterk uitgebreid. Maar niet alle producten met een veganlabel zijn ook voedzaam.”

Dat gaat trouwens verder dan de snacks. “Sommige vleesvervangers zijn dan weer gepaneerd of bewerkt en zwaarder dan een mager stuk vlees of vis. Groenteburgers, bijvoorbeeld, zijn die naam niet altijd waardig, omdat ze amper groenten bevatten. Als je je stukje kabeljauw daarmee vervangt, kom je meestal niet gezonder uit.”

5. Schrijf jezelf natuur voor

Opvallend: in ons land gaan steeds meer stemmen op voor ‘natuur op voorschrift’. In Canada kunnen dokters het advies al neerschrijven. Maar je kan jezelf natuurlijk ook een stevige portie groen opleggen. Want de natuur is een heerlijk medicijn: tijd doorbrengen in de frisse buitenlucht draagt bij aan een goede (mentale) gezondheid.

Ook professor Hans Keune en huisarts Lotte Mortier zijn fan. “Het is aangetoond dat tijd doorbrengen in het groen ons ontspannen en creatiever maakt”, aldus Keune. Hij verwijst naar de groeiende hoop aan wetenschappelijk onderzoek, dat effectief een positieve relatie aantoont tussen natuurlijke omgevingen en verbeterde ontspanning of herstel. Een verklaring moeten we volgens hem niet ver zoeken. “We hebben als mensen gewoon een aangeboren connectie met de natuur.”

6. Kies voor superfoods van eigen bodem

Gojibessen, cacaobonen, hennepzaad, tarwegras: de zogenaamde superfoods zijn ontzettend populair, maar helaas niet erg ecologisch. Ook het prijskaartje valt niet mee. En dat terwijl heel wat lokale lekkernijen evenveel vitaminen, antioxidanten of omegavetzuren bevatten, zegt duurzame chef Elise Van de Poele.

Wist je bijvoorbeeld dat spinazie, kiemgroenten, boekweit en stekelbessen allemaal bommen van vitaminen, mineralen en vezels zijn? En dat waterkers meer vitamine C bevat dan een sinaasappel, meer ijzer dan spinazie en meer calcium dan melk? Kies daarom wat vaker voor gezonde toppertjes van eigen bodem, en maak bijvoorbeeld een smoothie van brandnetels of pasta met zeewier.

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Smoothie met brandnetel. © wout hendrickx

7. Prikkel je zintuigen met natuurverschijnselen

We haalden al aan dat je je fysieke en mentale gezondheid kan bevorderen door op je blote voeten te lopen of met je handen in de grond te wroeten. Maar volgens wetenschapsfilosofe Sylvia Wenmackers en bioloog Pieter Vancamp houdt het daar niet op. Wie ten volle geniet van de natuurverschijnselen, en zo Moeder Aarde eert, eert ook zichzelf — fysiek en mentaal.

Neem nu de zee: de uitgestrektheid van het water zorgt ervoor dat we ons goed en vrij voelen. Ook de frisse zeelucht doet wonderen, net als bloemen, planten en bossen. Of de zonsopgang. “Als de zon opkomt, vangen we blauw licht op. Gedaan met melatonine dus, de rem gaat eraf en onze hersenen komen meteen op kruissnelheid”, vertelt de bioloog. De woestijn brengt ons dan weer visuele rust, terwijl onweer ontlading in de hand werkt. “Mensen zijn heel gevoelig voor de aromatische vluchtige stoffen die vrijkomen als het regent. Dat creëert een effect in onze hersenen.”

