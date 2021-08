Ziek van je borsten? Kim wisselde D-cup weer in voor haar natuurlijke A-cup. “In 5 jaar met implantaten heeft niemand me ooit over BII verteld”

Toen ze zeventien was liet Roxanne haar borsten verkleinen, liften en gelijk maken. “Maar nu weet ik dat er in imperfec­tie wel schoonheid schuilt”

1 juni “Omdat ze zo zwaar waren, had ik op mijn zestiende al hangborsten. De ene hing ook nog eens lager dan de andere. En mijn tepels, die vond ik veel te groot.” Roxanne Wellens (23) liet zes jaar geleden haar borsten verkleinen, liften en gelijk maken. Een zware, maar belangrijke operatie om zich weer beter in haar vel te voelen. Vandaag kijkt Roxanne met andere ogen naar de ingreep die ze als 17-jarige onderging. “Soms vraag ik me af of ik mijn lichaam heb afgewezen.” Plastisch chirurg Jan Vermeylen licht toe of zo’n operatie op jonge leeftijd wel zin heeft.