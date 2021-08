"Zelfs wie voor de zwangerschap niet sportte, krijgt het advies om ermee te beginnen." Sportgynaecoloog en kinesitherapeut over het belang van kraamsport

Jani zal het niet graag horen, maar de verkoop van leggings gaat hard. Ongetwijfeld zit het thuiswerken er voor iets tussen (creativiteit stroomt beter in een zacht laagje rekstof dan in een stijve jeans), of het feit dat we de laatste maanden wielrennen of hardlopen ontdekten. Al zou de grootste reden kunnen zijn dat mama’s in spe massaal aan de sportbroek gaan. En niet omdat die zo comfortabel om dat buikje sluit. Moesten actieve zwangere mensen het sporten vroeger op hun bolle buik schrijven omdat ze de wind van voren kregen – ‘Je zet je conditie toch niet boven het welzijn van je kindje?’ – dan daagt nu het besef dat zowel mama als kleine spruit er wel bij varen. Grote namen als Nike en ­adidas lanceerden zwangerschapscollecties, en ook in de media en sportwereld zien we steeds vaker ronde buikjes.