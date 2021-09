Worden we nog bruin van de nazomerzon? En hoe behouden we ons kleurtje het langst? 2 dermatologen lichten toe

Dermatoloog Thomas Maselis begint met nog eens uit te leggen wat maakt dat we bruin worden. Hij bengelt met zijn voeten in het water in Griekenland terwijl ik hem opbel. “Wanneer we in de zon komen, maken de melanocyten in onze huid extra melanine (of pigment, red.) aan. Het resultaat? Dat mooie bruine kleurtje waarnaar iedereen zo verlangt, een soort laagje waardoor de UV-stralen van de zon minder diep door onze huid kunnen dringen.” Eigenlijk, voegt dermatologe Solange Lintermans van Carpe Clinic toe, is bruin worden een beschermingsmechanisme van onze huid. “De melanine absorbeert als het ware de UV-stralen.”