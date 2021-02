WIN een WW+ abonnement (ter waarde van 290 euro)

De zin en onzin van vitamine-infusen, de nieuwste hype om je gezondheid een opkikker­tje te geven: “Topfitte mensen komen niet bij ons langs”

9 januari Dat Siska Schoeters aan een vitamine-infuus hing, is niemand ontgaan. ‘Voor elk oververmoeid moederke of vaderke: het is echt iets wat je voelt’, schreef ze op haar Instagram-verhaal. Als we Siska moeten geloven, is zo’n infuus een wondermiddel waar iedereen baat bij zou kunnen hebben. Toch kwam er ook heel wat kritiek op de behandeling. “Placebo-effect”, zegt voedingsdeskundige Patrick Mullie. “Een complementaire aanvulling, maar zeker geen excuus voor een slechte levensstijl”, volgens orthomoleculair therapeut Frederik Braet van Lightfalls Clinic.