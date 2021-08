Wie minder migraine wil moet meer omega 3 eten, toont nieuwe studie: “Werkt beter dan medicijnen”

De geneeskunde zoekt naarstig verder naar een middel tegen migraine. In een nieuw onderzoek gingen wetenschappers na wat de impact is van dieet. En die is groot, observeerden ze voor het eerst: meer omega 3 en minder omega 6 op het menu zorgt voor aanzienlijk minder pijn.

“Telkens als ik migraine had, was ik drie of vier dagen compleet K.O.”, vertelt de Amerikaanse Tanya Kamka aan de New York Times. Bijna elke week had ze zware hoofdpijn. Soms moest ze ervan overgeven of trok ze ten einde raad naar de spoedafdeling.

Tot Tanya Kamka net als 181 andere mensen deelnam aan een klinische studie, uitgevoerd door de Amerikaanse National Institutes of Health en gepubliceerd in het medische tijdschrift BMJ. De studie ging na of een speciaal dieet voor minder migraine zou kunnen zorgen. Tanya moest zestien weken lang meer omega 3 en minder omega 6 consumeren. En dat had een duidelijk effect.

Omega 3 en omega 6

Omega 3- en omega 6-vetzuren zijn allebei essentiële vetzuren. Ons lichaam heeft ze nodig, maar we kunnen ze enkel uit voedsel halen. Omega 3 zit bijvoorbeeld in vette vis. Denk aan zalm, makreel, haring, paling, ansjovis en sardienen. Maar ook in chiazaden, walnoten, avocado en spinazie. Omega 6 halen we vooral uit plantaardige oliën. Denk aan zonnebloemolie, palmolie of kokosolie. Maar ook aan de frietjes, chips of andere snacks die we in zulke oliën frituren, of de bewerkte voeding of fastfood die de oliën bevat.

Beide vetzuren hebben hun voordelen. Zo zorgt omega 6 volgens veel studies voor een gezond hart en gezonde bloedvaten. Maar te veel omega 6 kan ook pijn en ontstekingen erger maken. Terwijl omega 3 erom bekend staat pijn en ontstekingen te verzachten.

Drie verschillende diëten

Daarom besloten onderzoekers na te gaan wat het effect is van meer omega 3 en minder omega 6 op migraine. De 182 deelnemers splitsten ze willekeurig op in drie groepen. De eerste groep volgde een dieet dat meer omega 3 en minder omega 6 bevatte. De tweede groep consumeerde meer omega 3, maar niet minder omega 6 dan gewoonlijk. De derde groep volgde een typisch Amerikaans dieet, zonder aanpassingen. Alle groepen volgden hun dieet zestien weken lang.

Bij het begin van de studie hadden alle deelnemers gemiddeld zestien dagen per maand hoofdpijn. Na de studie bleek dat de deelnemers die meer omega 3 en minder omega 6 aten, vier ‘hoofdpijndagen’ minder hadden dan de controlegroep. En ze hadden ook dertig tot veertig procent minder uren hoofdpijn per dag. De groep die minder omega 3 at maar niet minder omega 6, zag ook verbeteringen, zij het subtieler. Zij hadden twee ‘hoofdpijndagen’ minder. Zowel in groep 1 als groep 2 rapporteerden de deelnemers dat hun hoofdpijn dankzij de studie minder erg was en minder lang duurde.

Quote Sinds het onderzoek heb ik zelfs geen migraine meer gehad. Tanya Kamka

Belangrijke kanttekening wel: in de conclusie van de studie staat dat de deelnemers, ondanks de lichtere en minder frequente migraineaanvallen, niet rapporteerden dat hun levenskwaliteit erop vooruitging.

Werkt beter dan medicijnen

“Toch is vier ‘hoofdpijndagen’ per maand minder een beter resultaat dan dat van medicijnen tegen migraine”, reageert de Amerikaanse neurologe Rebecca Burch in de BMJ. “Vaak halen we met medicijnen maar twee of twee en een halve dag minder.” Migrainelijders krijgen wel vaker de tip om hun dieet aan te passen in de hoop dat dat de pijn verlicht. Maar dat bleef tot nu toe nog giswerk. “Nu zullen we hen voor het eerst een duidelijk, degelijk dieet kunnen aanraden.”

Voor Tanya Kamka kwam de studie als geroepen. “Sindsdien heb ik zelfs geen migraine meer gehad.” Zij blijft het dieet nu trouw volgen. “Deze remedie kunnen we nu integreren binnen andere behandelingen tegen migraine”, zegt dokter Christopher E. Ramsden, de hoofdauteur van de studie.

Voor wie het dieet thuis wil toepassen, geven de onderzoekers mee dat het dus neerkomt op meer vette vis eten (uit blik mag ook), of als je een vegetariër bent, meer lijnzaad, chiazaad en walnoten. Of supplementen hetzelfde effect kunnen hebben, hebben de onderzoekers niet getest. Daar doen ze dus ook geen uitspraken over.

Daarnaast hoort ook minder bewerkte of gefrituurde voeding of fastfood die plantaardige oliën bevat op het menu. Wil je toch nog plantaardige oliën gebruiken in de keuken, dan zijn extra vergine olijfolie, avocado-olie, kokosolie en boter opties die minder omega 6 bevatten. De onderzoekers raden ook aan om minstens vijf porties fruit en groenten per dag te eten. Die bevatten van nature weinig omega 6, “en zijn gewoon gezond”.

