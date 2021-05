Werken thuiswerkaccessoires echt tegen rug- en nek pijn? Kinesist Thomas Maeseele geeft zijn oordeel

Volgens cijfers van Volksgezondheid hadden er in 2019 ruim twee miljoen mensen in ons land last van nek- en rugklachten. En door het feit dat we nu al meer dan een jaar van thuis uit werken, is dat aantal alleen maar gestegen. “Er is een duidelijk verschil tussen nu en voor de pandemie", zegt kinesist Thomas Maeseele. “Mijn collega’s en ik kunnen niet volgen met het werk. Er zijn wachttijden van drie tot vijf weken voor mensen een eerste keer bij ons kunnen langskomen. Omdat er momenteel zo veel mensen zijn die met nek- en rugklachten kampen.”