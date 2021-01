We vieren Internationale Knuffeldag: waarom knuffels zo belangrijk zijn en hoe we ze kunnen compenseren in een lockdown

Slapen moeten we. Eten moeten we. Drinken moeten we. Maar knuffelen evenzeer. Dat is intussen wel duidelijk, want in coronatijden hebben we allemààl huidhonger. Hoe komt dat eigenlijk? Naar aanleiding van de Internationale Knuffeldag leggen een dokter, psycholoog, relatietherapeut en seksuoloog uit waarom aanrakingen zo belangrijk zijn. En vooral: hoe we het gemis aan fysiek contact kunnen compenseren. “Extra zelfzorg kan dan tijdelijk verlichting brengen.”