Wat je van bomen leren kan: coach legt uit waarom wandelen in het bos net nu zo belangrijk is

Bomen communiceren met elkaar, net als wij, zo stelt de Duitse boswachter en bestellerauteur Peter Wohlleben in zijn boek Het verborgen leven van bomen. In de documentaire Intelligent Trees, onderzocht hij, samen met een aantal wetenschappers, hoe ze dat juist doen. Wat blijkt? Via een ondergronds netwerk van schimmels, ook het ‘wood wide web’ genoemd, wisselen ze voedingsstoffen uit en laten ze elkaar weten of er gevaar dreigt. “Bomen houden van knuffelen, ze sluiten vriendschappen en zorgen voor elkaar”, vertelt Wohlleben in de film. “De sterken helpen de zwakken via het schimmelnetwerk. Zo zijn er moederbomen, die de kleinere exemplaren in de buurt grootbrengen door hen te voeden. Bomen hebben elkaar nodig om te overleven. Zonder dat ondergrondse netwerk zouden er veel sterven.”