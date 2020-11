“Was je handen, maar laat de rest van je lichaam met rust”: deze professor neemt al vijf jaar geen douche meer

Twee jaar van ons leven staan we onder de douche: inzepen, ­afspoelen, insmeren en repeat. Voor velen is het een onschuldig tijdverdrijf, misschien zelfs een stukje hemel na een vermoeiende dag. Maar voor James Hamblin, een Amerikaanse arts en professor aan de universiteit van Yale, is douchen simpelweg een belemmering van zijn productiviteit. Vijf jaar geleden stopte hij ermee. Sindsdien sproeit hij sporadisch nog eens water op zijn haar of spoelt hij zichtbaar vuil weg. Maar shampoo, douchegel, conditioner, bodycrème of deodorant laat hij achterwege. Hamblin besloot een boek te schrijven – Schoon - wat de wetenschap ons leert over huid en hygiëne – over zijn zeepvrije levensstijl. Zijn bevindingen staaft hij met input van microbiologen, dermatologen, CEO’s van cosmetische bedrijven en zelfs een ‘disgustologist’, iemand die de evolutionaire rol van walging onderzoekt. Maar ondanks die vele invalshoeken zijn mensen vooral geïnteresseerd in de vraag of hij stinkt. Vermoeiend, vindt Hamblin, en ontluisterend.