Waarom we het warm krijgen van een knuffel en blind kunnen typen: we hebben niet 5 zintuigen, maar 32. “En die kan je trainen”, zegt wetenschapster

Twee van de grootste experts over de liefde: “Veel dingen die we uitslui­tend met een relatie associëren kunnen we ook op andere manieren vinden”

16 augustus Na jaren van mislukte romances ging Brits journaliste Natasha Lunn te rade bij een rist gerenommeerde relatie-experts. Het resultaat bundelde ze in ‘Gesprekken over de liefde’. In deze voorpublicatie gidsen Alain de Botton en Esther Perel je door de kamers van het hart. “Als je tegen jezelf zegt: ‘Ik kan best alleen zijn’, dan is, bizar genoeg, de kans op een gelukkige relatie juist groter.”