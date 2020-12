Waarom sportieve voornemens op nieuwjaarsdag minder kans op succes hebben

Meer dan ooit starten we het nieuwe jaar vol goede moed. En voornemens. Want wie in het jaar 2020 nog geen sportieve transformatie onderging - dankzij corona - plant dat zeker en vast in het jaar 2021. Pas wel op, want de glaasjes bubbels die rijkelijk vloeiden - om het nieuwe sportieve jaar op voorhand te vieren - kunnen roet in het eten gooien. Al stonden de nieuwe hardloopschoenen en/of de opgeblonken mountainbike klaar, al schafte je jezelf een abonnement bij het plaatselijke zwembad aan: een uitgeput lijf sleur je niet zomaar vijf kilometer vooruit, rol je met veel moeite de heuvels op, laat staan dat je jezelf in een badpak wringt.

Vanaf twee glaasjes alcohol ondervind je al een negatief effect op sportprestaties. Geen wonder want de lever wordt gehinderd in haar werking: “Alcohol is een gif. De lever zal zich logischerwijs focussen op het afbreken van dat gif”, legt personal coach Glen Van den Bulcke (29) uit.

Hoe meer alcohol, hoe minder energie

De lever zuivert het bloed en verwerkt alcohol. Daarnaast is het orgaan verantwoordelijk voor de opslag van glycogeen (koolhydraten), een belangrijke energiebron voor het lichaam. Als het verwerken van alcohol te veel activiteit van de lever vereist, daalt het bloedsuikerniveau alsook het energiepeil. “Koolhydraten zijn de brandstof van het lichaam. Maar als je te veel drinkt, heeft je lever alle energie nodig om alcohol af te breken”, aldus Van den Bulcke.

Koolhydraten aanvullen

Hij reikt ook meteen een snelle oplossing aan: “Heb je de dag voor een sportieve prestatie te veel gedronken? Dan nuttig je maar best een maaltijd rijk aan koolhydraten”. Denk daarbij aan pasta, rijst en brood. “Natuurlijk moet je dat een tijdje op voorhand eten en niet vlak voordat je gaat sporten. Dat zou ook niet veel goeds betekenen.”

Verder nog droogt alcohol het lichaam uit. Enerzijds versnelt drinken het vochtverlies, anderzijds worden er belangrijke mineralen en vitamines aan het lichaam onttrokken. “Wissel af en drink voldoende water”, daarmee doelt Van den Bulcke op oudejaarsavond. Als dat plan mislukte, dien je voldoende water te drinken voordat je sport. “Isotone drankjes en andere sportdranken zijn een goed alternatief voor water. Ze bevatten ook mineralen waardoor het vocht sneller in het bloed wordt opgenomen en het bloedvolume ook beter behouden blijft.”

Goede basisconditie

Tot slot nog voor wie een allerlaatste sportprestatie in 2020 wil leveren: eigenlijk is het ook beter om geen alcohol te drinken nadat je sport. Alcohol hindert immers het herstelproces na een grote fysieke inspanning. Je lichaam produceert melkzuur tijdens het sporten en dat melkzuur wordt minder makkelijk afgebroken wanneer de lever instaat voor de afbraak van alcohol. Melkzuur dat zich ophoopt, veroorzaakt spierpijn. “Dat is voor mij voldoende reden om niet te veel of zelfs geen alcohol te drinken”, vindt Van den Bulcke. Ook wie het jaar 2021 start met een goede basisconditie ondervindt jammer genoeg de negatieve gevolgen van een stevig nachtje ‘stappen’.

Tips

1. Slaap

“Zorg dat je voldoende slaapt. Minder slaap zorgt voor minder motivatie, goesting en zelfcontrole. En wie geen zelfcontrole heeft, presteert niet of minder.”

2. Stel een realistisch doel

“Een vaag doel heeft trouwens weinig kans op slagen. Daarom is het goed om jezelf bijvoorbeeld in te schrijven voor een wedstrijd. Wil je bijvoorbeeld meedoen met de Ten Miles in Antwerpen, dan is het goed om intussen al enkele kleinere loopwedstrijdjes te lopen, dat zijn tussendoelen.”

3. Gebruik sociale media op een positieve manier

“Maak je gebruik van sociale media? Kijk dan niet continu naar de verwezenlijkingen van anderen, maar deel je persoonlijk doel wel. Zo ontvang je dikwijls veel steun. Bovendien ben je zo weer een beetje strenger voor jezelf.”

4. Plan op voorhand

“Deze tip is erg belangrijk. Als je niet plant, lukt het niet.”

5. Begeleiding

“Wie geen kennis van zaken heeft of twijfelt, kan zich laten begeleiden. Zo zal je trouwens ook sneller resultaten zien. Voor sommigen is het trouwens ook makkelijker om in groep te sporten, anderen doen het dan weer het liefst individueel. Ken jezelf, daar start het.”

