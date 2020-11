Waarom kamerplanten goed zijn voor je gezondheid en de 8 perfecte planten om in huis te halen

“Naar de effecten van kamerplanten op onze mentale gezondheid is nog niet zoveel research gedaan”, zegt omgevingspsychologe Sara Adriaensen. “Meestal gaan onderzoeken eerder over de natuur in het algemeen, of over een bezoek aan de natuur. Wat we wél weten is, dat groen in kantoren de productiviteit verhoogt, en dan vooral bij creatieve of probleemoplossende jobs. Bovendien zouden ze stress verminderen en ervoor zorgen dat er op de werkvloer minder ziekteverzuim is. Daarnaast halen planten chemicaliën en weekmakers uit de lucht, waardoor werknemers minder last zouden hebben van het sick building syndroom, waarbij ze door te weinig verluchting klachten krijgen zoals hoofdpijn, vermoeidheid en irritatie van de luchtwegen.”