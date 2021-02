Waarom jij last hebt van een coronacoupe en je buurvrouw niet

De geheimen van een gezonde levens­stijl? Deze 10 gewoontes hanteren mensen die in topvorm zijn

25 januari Of het nu een collega, buur of familielid is: we kennen allemaal wel zo iemand die altijd (maar dan ook altijd) in topvorm is. Ze zijn consistent met hun work-outs (ja, zelfs op vakantie) en overeten staat niet in hun woordenboek (tenzij het gaat om wortels met hummus). En ze blaken voortdurend van energie, of het nu vrijdagmiddag is of maandagochtend. Wat is hun geheim om gemotiveerd te blijven? Zijn ze gewoon zo geboren, nemen ze een magisch pilletje? Helemaal niet. Ze delen allen een reeks simpele gewoontes die je leven kunnen transformeren.