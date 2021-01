Waarom een goede ochtendroutine zo belangrijk is en tips om beter uit bed te geraken

Nadat Laurentine Van Landeghem (28) van Clouds of Fashion in een burn-out belandde , ontdekte ze het belang én de magie van een ochtendritueel. “Het zorgt voor meer rust, meer energie, meer creativiteit, meer zelfvertrouwen en meer productiviteit”, zegt ze. “Verschillende mensen hebben mij al gestuurd dat hun leven voorgoed veranderd is door de stappen van mijn ochtendroutine te volgen.” Dat willen wij ook wel! Deze week geeft Laurentine ons elke dag tips, zodat we ons jaar - én onze ochtend - goed kunnen starten.

Glow Morning Routine dag 1. We spreken deze week elke dag af om 8 uur ’s ochtends op de Instagrampagina van NINA voor een livesessie met Laurentine. Vandaag begon ze met een inleiding en enkele tips, vanaf morgen krijgen we elke dag concrete activiteiten toegereikt om aan onze ochtendroutine toe te voegen.

Wie de eerste sessie van vandaag gemist heeft, kan die hier opnieuw bekijken. Wij vatten kort samen wat er vandaag allemaal bod kwam.

Ochtendroutine maar geen ochtendmens

Voor Laurentine zich toewijdde aan een dagelijkse ochtendroutine, had ze het altijd druk druk druk. “Ik was eigenares van Clouds of Fashion en had vier winkels en een webshop”, vertelt ze. “Ik voelde me opgesloten in hetgeen ik zelf gecreëerd had, mijn eigen bedrijf dus, en kreeg een burn-out. Als gevolg daarvan verkocht ik twee jaar geleden mijn merk aan ZEB. Sindsdien ben ik een vrije vogel!”

“Ik ging op zoek naar wie ik ben buiten het werken - want ik heb hard én veel gewerkt. Ik wilde meer zin geven aan mijn leven, mezelf ontwikkelen, bewust zijn,... Ik probeerde allerlei dingen uit waarover ik vroeger zelf héél sceptisch was, zoals meditatie en yoga. Dat was allemaal niks voor mij, maar nu maken ze deel uit van mijn dagelijks ochtendritueel.”

Quote Je hoeft helemaal geen ochtend­mens te zijn voor de ochtendrou­ti­ne.

Velen maken zichzelf wijs dat ze geen ochtendmen­sen zijn Laurentine Van Landeghem

“Ik heb mijn routine gebaseerd op hoe verschillende succesvolle personen hun ochtend doorbrengen. Ik ben zelf een ochtendmens, maar je hoeft dat helemaal niet te zijn om de Glow Morning Routine toe te passen. Veel mensen maken zichzelf dan ook wijs dat ze geen ochtendpersoon zijn. Dat hoeft trouwens ook niet, maar je kan wel beginnen met de tijd van de ochtend in jouw voordeel te gebruiken. Als momentje voor jezelf, zonder te streng te zijn. Het is niet de bedoeling dat de routine een straf gaat zijn, het is juist om jezelf te helpen.”

Een goed begin is het halve werk

“Veel mensen staan op omdat ze moeten, en niet omdat ze willen”, vervolgt Van Landeghem. “Het doel is dus om een ochtendroutine te creëeren waardoor je wílt opstaan. Niet omdat het moet. Wat je doet in de ochtend is enorm bepalend voor de rest van je dag. Direct in werkmodus gaan, is geen goed idee - en geeft je geen goed gevoel!”

Quote Wat je in de ochtend doet, pakt niemand je nog af Laurentine Van Landeghem

“Verschillende mensen hebben mij al gestuurd dat hun leven veranderd is door de stappen van mijn ochtendroutine te volgen, nadat ze een challenge van 30 dagen hadden gedaan. Wij mensen onderschatten onszelf. We kunnen véél meer gedaan krijgen dan we denken, we moeten er gewoon de tijd voor maken. En wat je in de ochtend doet, pakt niemand je nog af. De ochtend is dus het moment bij uitstek voor zelfliefde en zelfzorg, maar daar is natuurlijk wel zelfdiscipline voor nodig.”

Tips om beter uit bed te geraken

Van Landeghem geeft ons enkele tips om uit bed te geraken. Want wie niet uit bed geraakt, heeft ’s ochtends natuurlijk ook geen tijd voor een routine vooraleer de dag begint.

1. You snooze you lose

“Snoozen is iets wat veel mensen doen, maar het is zo ontzettend slecht. Het geeft een signaal aan het lichaam waardoor het in de war geraakt. De negatieve effecten van snoozen kunnen tot vier uur nadat je wakker bent blijven duren. Daarnaast geeft het ons een stressimpuls. Door te snoozen zeg je onbewust ook tegen je brein dat je de belofte verbreekt die je aan jezelf gemaakt had om op een bepaald uur op te staan.”

Quote Leg je wekker ver weg van je bed zodat je wel moet opstaan, en weiger om terug in bed te gaan liggen. Laurentine Van Landeghem

De gouden tip van Laurentine is dus: “Leg je wekker ver weg van je bed zodat je wel moet opstaan, en weiger om terug in bed te gaan liggen. Ga naar de badkamer, doe koud water in je gezicht en drink een groot glas water, dat is goed voor je hoofd en je lichaam. Zet het raam even open voor wat frisse lucht. Doe dit elke dag en op den duur wordt dat een gewoonte waar je zelfs niet meer bij nadenkt. Dan vraagt het geen moeite of energie meer, maar is het gewoon iets wat je doet als je opstaat", zegt Van Landeghem.

2. Five Second Rule

“In de avond gaan slapen met de gedachte dat je vrolijk en energiek zal opstaan, doet heel veel. Visualiseer dus ‘s avonds in bed hoe je wil wakker worden, het is wetenschappelijk bewezen dat dat helpt!” vervolgt ze. “Wat ook kan helpen is de Five Second Rule. Tel zodra je wekker afgaat af tot vijf, visualiseer in je hoofd een raket die gelanceerd wordt en sta op - als een raket! Ook de efficiëntie van deze methode is wetenschappelijk bewezen: als je binnen de vijf seconden reageert, heeft je brein niet de kans om na te denken en op de handrem te gaan staan.”

Quote Het is heel belangrijk dat je beseft dat de wereld kan wachten Laurentine Van Landeghem

3. Vliegtuigmodus!

“Mensen hebben 40.000 verschillende gedachten per dag en 70 tot 80 procent daarvan is negatief. Een cruciale tip is: begin je dag niét met je op smartphone te zitten. Bewust of onbewust komen er zo tal van negatieve impulsen binnen. Bijvoorbeeld een boze mail van je baas, negatieve gebeurtenissen in het nieuws of zien dat je foto niet zoveel likes kreeg als je had gewild. Dat soort negatieve impulsen willen we in de ochtend vermijden. Onze zogenaamde monkey mind is al de hele dag zo actief, zet je gsm dus ’s ochtends op vliegtuigmodus.”

“Het is heel belangrijk dat je beseft dat de wereld kan wachten. De ochtend is het moment dat we actief positieve input moeten creëeren. Hierdoor krijg je meer rust, meer energie, meer creativiteit, meer zelfvertrouwen én leid je op den duur het leven van je dromen.”

Lees ook: