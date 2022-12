Voorkeur voor de linker- of rechterkant van het bed? Dit zegt de slaappositie over jouw persoonlijkheid

‘Ik slaap links!’, heb je waarschijnlijk al weleens geroepen of gehoord bij een of andere kamerverdeling. De kant waarop jij dagelijks je ogen sluit, is voor velen een uitgemaakte zaak. Bij prille koppels is het zelfs vaak een discussieonderwerp. Want links of rechts in bed liggen lijkt misschien onbenullig, niets is minder waar. Jouw slaapkant zegt namelijk net héél veel.