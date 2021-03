Voor de menopauze komt eerst de ‘perimenopauze’. “Hormoonschommelingen beginnen al rond je veertigste”

Puma verloot sportbeha’s gemaakt uit voetballen en rugzakken voor het goede doel

12 maart Een beha gemaakt uit een voetbal? Of misschien is eentje gemaakt van een sporttasje meer je ding. Als het aan de New Yorkse designer Nicole McLaughlin zou liggen, dan liepen we binnenkort er allemaal mee rond. Voor haar samenwerking met sportmerk Puma ontwierp ze vijf sportbeha’s van gerecycleerd materiaal, en dat nam ze nogal letterlijk.