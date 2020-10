"Voedingssupplementen of extra vitaminen zijn overbodig": immunoloog legt uit hoe je je afweer wél kan boosten

An apple a day keeps the doctor away zegt een Engels spreekwoord, maar klopt het dat je met voeding je immuniteit kunt verbeteren op natte, koude herfstdagen? “Hoe gezonder je eet, hoe gezonder je lichaam zal zijn. Maar twee sinaasappelen per dag eten gaat je niet beschermen tegen virussen”, benadrukt prof. Lambrecht. “Virussen zijn zo slim en leiden je lichaam zo om de tuin, dat je zelfs bij een perfect functionerend immuunsysteem een infectie kan krijgen. De vraag is alleen: hoe ziek word je nadien? Een fit afweersysteem helpt wél om de schade te beperken. Maar daarvoor hoef je geen voedingssupplementen of extra vitaminen in te nemen. Gezond, gevarieerd eten is ruim voldoende. Supplementen zijn enkel nodig als je een tekort hebt, en dat komt in onze westerse wereld zelden voor. Een mild vitamine D-tekort komt weleens voor, maar is nooit zo ernstig dat het leidt tot een gedaalde virusafweer. In ontwikkelingslanden is dat een ander verhaal. De hoofdreden waarom kinderen er overlijden aan mazelen, is het grote vitamine A-gebrek. Weet ook dat voedingssupplementen duur zijn en dingen claimen die weinig wetenschappelijk onderbouwd zijn.”